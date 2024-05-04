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Художественная гимнастика. Этап Кубка Европы в Баку. Дарья Атаманов завоевала бронзовую медаль

время публикации: 04 мая 2024 г., 15:38 | последнее обновление: 04 мая 2024 г., 15:38
Художественная гимнастика. Этап Кубка Европы в Баку. Дарья Атаманов завоевала бронзовую медаль
AP Photo/Efrem Lukatsky

В Баку проходит этап Кубка Европы по художественной гимнастике. В индивидуальном многоборье, которое в Баку впервые проводилось по новой формуле, израильтянка Дарья Атаманов завоевала бронзовую медаль.

В квалификации Дарья заняла четвертое место.

В следующий этап вышли 16 гимнасток. И соревнования напоминали плэй-офф.

В 1/8 финала израильтянка победила австралийцку Александру Кирои Богатыреву, в четвертьфинале - Веру Туголукову (Кипр).

В полуфинале Дарья Атаманов проиграл итальянке Софии Раффаэли, а в поединке за третье место победила болгарку Боряну Калейн.

Напомним, в групповом многоборье чемпионками стали израильтянки.

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