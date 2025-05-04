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Чемпионат Англии. Рекорды "Лидса", "Бернли" и "Лутона"

Футбол
время публикации: 04 мая 2025 г., 12:29 | последнее обновление: 04 мая 2025 г., 12:29
Чемпионат Англии. Рекорды "Лидса", "Бернли" и "Лутона"
AP Photo/Kin Cheung

Завершился сезон в Чемпионшипе. В Премьер-лигу напрямую вышли "Лидс" и "Бернли".

Они установили рекорд лиги. Впервые два лидера Чемпионшипа набрали не менее 100 очков.

Напомним, "Лидсу" вернуться в элиту помог израильский полузащитник Манор Соломон, забивший 10 голов и сделавший 13 результативных передач. При этом он пропустил значительную часть сезона из-за травм.

"Лутон" стал первой командой, которая за два сезона совершила падение из Премьер-лиги в Лигу 1 (третий дивизион). "Лутон" набрал одинаковое количество очков с "Халл-сити", но уступил "тиграм" по дополнительным показателям.

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