Чемпионат Англии. Рекорды "Лидса", "Бернли" и "Лутона"

Завершился сезон в Чемпионшипе. В Премьер-лигу напрямую вышли "Лидс" и "Бернли".

Они установили рекорд лиги. Впервые два лидера Чемпионшипа набрали не менее 100 очков.

Напомним, "Лидсу" вернуться в элиту помог израильский полузащитник Манор Соломон, забивший 10 голов и сделавший 13 результативных передач. При этом он пропустил значительную часть сезона из-за травм.

"Лутон" стал первой командой, которая за два сезона совершила падение из Премьер-лиги в Лигу 1 (третий дивизион). "Лутон" набрал одинаковое количество очков с "Халл-сити", но уступил "тиграм" по дополнительным показателям.