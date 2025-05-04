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Спорт

"Ноттингем Форест" запретил порнозвезде Бонни Блю посещение стадиона клуба

Футбол
время публикации: 04 мая 2025 г., 14:44 | последнее обновление: 04 мая 2025 г., 14:44
"Ноттингем Форест" запретил порнозвезде Бонни Блю посещение стадиона клуба
AP Photo/Dave Shopland

"Ноттингем Форест" пожизненно запретил посещение стадиона клуба порнозвезде Бонни Блю (она же Тиа Эмма Биллинджер), сообщают британские СМИ, в частности, The Week.

Она известная тем, что заявила: ей удалось заняться сексом с более чем 1000 мужчин за одни сутки.

Бонни Блю стремилась стать "первой женщиной, которая занялась сексом в космосе".

Девушка известна провокационными выходками и заявлениями.

На прошлой неделе она заявила, что собирается посетить матч "Ноттингем Форест" и "сделать приятное зрителям и команде".

Но охрана не пустила секс-звезду на стадион. Ей сообщили о пожизненном запрете на посещение стадиона клуба.

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