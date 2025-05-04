Сенсационный разгром в хайфском дерби

Седьмой тур верхнего плэй-офф чемпионата Израиля по футболу начался сенсационно. Хайфский "Апоэль" разгромил земляков из "Маккаби" 5:1.

Болельщики "зеленых" требовали отставки тренера команды.

СМИ сообщают, что руководство клуба примет решение о дальнейшей судьбе тренера Барака Бахара в течение ближайших двух суток.

После первого тайма счет был 3:0. На 52-й минуте 5:0.

Три гола забил Джевон Ист, два - Тиемоко Диарра.

На 79-й минуте "размочил счет" Гай Меламед.