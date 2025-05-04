Сенсационный разгром в хайфском дерби
время публикации: 04 мая 2025 г., 06:48 | последнее обновление: 04 мая 2025 г., 06:48
Седьмой тур верхнего плэй-офф чемпионата Израиля по футболу начался сенсационно. Хайфский "Апоэль" разгромил земляков из "Маккаби" 5:1.
Болельщики "зеленых" требовали отставки тренера команды.
СМИ сообщают, что руководство клуба примет решение о дальнейшей судьбе тренера Барака Бахара в течение ближайших двух суток.
После первого тайма счет был 3:0. На 52-й минуте 5:0.
Три гола забил Джевон Ист, два - Тиемоко Диарра.
На 79-й минуте "размочил счет" Гай Меламед.
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