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Сенсационный разгром в хайфском дерби

Футбол
время публикации: 04 мая 2025 г., 06:48 | последнее обновление: 04 мая 2025 г., 06:48
Сенсационный разгром в хайфском дерби
AP Photo/Manu Fernandez

Седьмой тур верхнего плэй-офф чемпионата Израиля по футболу начался сенсационно. Хайфский "Апоэль" разгромил земляков из "Маккаби" 5:1.

Болельщики "зеленых" требовали отставки тренера команды.

СМИ сообщают, что руководство клуба примет решение о дальнейшей судьбе тренера Барака Бахара в течение ближайших двух суток.

После первого тайма счет был 3:0. На 52-й минуте 5:0.

Три гола забил Джевон Ист, два - Тиемоко Диарра.

На 79-й минуте "размочил счет" Гай Меламед.

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