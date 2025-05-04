"Апоэль" (Хадера) победил, но вылетел. Результаты матчей чемпионата Израиля по футболу
время публикации: 04 мая 2025 г., 07:16 | последнее обновление: 04 мая 2025 г., 07:16
За тур до финиша "Апоэль" (Хадера) потерял шансы на сохранение места в Лиге Аль. В последнем туре борьбу за выживание будут вести "Ашдод", "Маккаби" (Петах-Тиква) (по 32 очка) и "Ирони" (Тверия) (34).
Маккаби (Петах-Тиква) - Ашдод 1:1
Ирони (Кирьят-Шмона) - Бней Сахнин 0:1
Маккаби Бней Райна - Апоэль (Хадера) 1:2
Апоэль (Иерусалим) - Ирони (Тверия) 3:1
Ссылки по теме