"Апоэль" (Хадера) победил, но вылетел. Результаты матчей чемпионата Израиля по футболу

За тур до финиша "Апоэль" (Хадера) потерял шансы на сохранение места в Лиге Аль. В последнем туре борьбу за выживание будут вести "Ашдод", "Маккаби" (Петах-Тиква) (по 32 очка) и "Ирони" (Тверия) (34).

Маккаби (Петах-Тиква) - Ашдод 1:1

Ирони (Кирьят-Шмона) - Бней Сахнин 0:1

Маккаби Бней Райна - Апоэль (Хадера) 1:2

Апоэль (Иерусалим) - Ирони (Тверия) 3:1