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Лига конференций. "Панатинаикос" сыграл вничью в Боснии, АПОЭЛ - в Ирландии

время публикации: 04 октября 2024 г., 14:34 | последнее обновление: 04 октября 2024 г., 14:34
Лига конференций. "Панатинаикос" сыграл вничью в Боснии, АПОЭЛ - в Ирландии
AP Photo/Petros Karadjias

Завершился первый тур основного этапа Лиги конференций. "Панатинаикос" сыграл вничью 1:1 с "Борацом" 1:1.

Петрокуб (Хинчешти, Молдова) - Пафос (Кипр) 1:4

На 26-й минуте Теодор Лунгу реализовал пенальти и вывел хозяев вперед 1:0.

Два гола забил Жоау Коррея (1 июля перешел из португальского "Шавеса"). По разу отличились бывший московский торпедовец Жажа и Мустафа Нам.

Борац (Баня Лука, Босния и Герцеговина) - Панатинаикос (Афины, Греция) 1:1

На 11-й минуте Анастасиос Бакасетас выел гостей вперед 0:1.

Боснийцы отыгрались на 50-й минуте. Гол забил бывший нападающий "Астаны" и "Кайрата" Джордже Деспотович.

ЛАСК (Линц, Австрия) - Юргорден (Швеция) 2:2

На 57-й минуте австрийцы вели в счете 2:0.

Шемрок Роверс (Дублин, Ирландия) - АПОЭЛ (Никосия, Кипр) 1:1

На 50-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Вторую желтую карточку получил Нил Фарруджия.

На 58-й минуте киприоты воспользовались численным преимуществом. Гол забил единственный киприот в стартовом составе Константинос Лаифис (13 августа перешел из льежского "Стандарда").

Ирландцы отыгрались на второй минуте компенсированного времени. отличился вышедший на замену бывший полузащитник молодежной команды "Лестера" Дилан Уоттс.

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