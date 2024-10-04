Победы "Астаны" и "Ноа". Поражение минского "Динамо". Стартовала Лига конференций
Начался первый тур основного этапа Лиги конференций. "Брюгге" разгромил "Санкт-Галлен" 6:2. "Астана" победила сербский клуб "Бачка Тополя" 1:0.
Хайденхайм (Германия) - Олимпя (Любляна, Словения) 2:1
Брюгге (Бельгия) - Санкт-Галлен (Швейцария) 6:2
Три гола забил Кевин Денки.
Астана (Казахстан) - Бачка Тополя (Сербия) 1:0
Победный гол на 15-й минуте забил бывший защитник молодежной команды "Брайтон энд Хоув" Кипрас Кажуколовас.
Динамо (Минск, Беларусь) - Хартс (Эдинбург, Шотландия) 1:2
Победный гол на четвертой минуте компенсированного времени забил бывший полузащитник молодежной команды "Ливерпуля" Ян Дханда.
Ноа (Ереван, Армения) - Млада Болеслав (Чехия) 2:0
Голы забили бывший нападающий молодежных команд "Гранады" и "Валенсии" Матеус Айаш и бывший форвард "Реймса" и софийского "Локомотива" Виржиль Пинсон
Легия (Варшава, Польша) - Бетис (Севилья, Испания) 1:0
Победный гол на 23-й минуте забил французский защитник Стив Капуади.