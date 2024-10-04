Хайкин не пропустил. Халайли вышел на замену. Результаты матчей Лиги Европы

Завершился второй тур основного этапа Лиги Европы. "Фенербахче" Жозе Моуриньо сыграл вничью с "Твенте" 1:1. "Лион" в гостях разгромил "Глазго Рейнджерс" 4:1.

Твенте (Энсхеде, Нидерланды) - Фенербахче (Стамбул, Турция) 1:1

ПАОК (Салоники, Греция) - Стяуа (Бухарест, Румыния) 0:1

Глазго Рейнджерс (Шотландия) - Лион (Франция) 1:4

По два мяча в ворота хозяев забили Александр Ляказетт и 19-летний Малик Фофана.

Юнион (Сент-Жилуаз, Бельгия) - Бодо/ Глимт (Норвегия) 0:0

Ворота норвежцев защищал вратарь сборной России (уроженец Израиля) Никита Хайкин.

Израильский нападающий хозяев Анан Халайли (17 июня перешел из хайфского "Маккаби") вышел на замену на 71-й минуте.

Виктория (Пльзень, Чехия) - Лудогорец (Разград, Болгария) 0:0

Гости могли победить, но на 52-й минуте Якуб Пиотровски не реализовал пенальти.

Израильский защитник "Лудогорца" Денни Гроппер остался в запасе.