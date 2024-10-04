Баскетбол. Легионеры "Маккаби" остались в Белграде, "Апоэля" - в Софии
время публикации: 04 октября 2024 г., 10:12 | последнее обновление: 04 октября 2024 г., 10:12
После победы над АСВЕЛом большинство легионеров тель-авивского "Маккаби" остались в Белграде по соображениям безопасности, сообщает официальный сайт клуба.
Из иностранных баскетболистов только Джайлен Хоард вернулся в Израиль.
Первый тур чемпионата Израиля по баскетболу и финал Кубка Лиги были перенесены из-за ситуации в сфере безопасности.
Шесть легионеров тель-авивского "Апоэля" остались в Софии. На следующей неделе они присоединяться к команде в Белграде, где "красные" сыграют с "Бешикташем".
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