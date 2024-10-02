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Умер легендарный баскетболист Дикембе Мутомбо

время публикации: 02 октября 2024 г., 08:04 | последнее обновление: 02 октября 2024 г., 08:04
Умер легендарный баскетболист Дикембе Мутомбо
AP Photo/Themba Hadebe

30 сентября на 59-м году жизни умер легендарный баскетболист Дикембе Мутомбо, сообщает официальный сайт НБА.

Причина смерти - рак мозга.

Центровой выступал за клубы "Денвер наггетс", "Атланта Хоукс", "Филадельфия Сиксерз", "Нью-Джерси Нетс", "Нью-Йорк Никс", "Хьюстон Рокитс".

Дикембе Мутомбо восемь раз участвовал в Матче всех звезд НБА.

Его номер выведен из обращения клубами "Атланта Хоукс" и "Денвер Наггетс".

Дикембе Мутомбо считается одним из величайших баскетболистов оборонительного плана в истории НБА, мастером блок-шотов.

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