"Жальгирис" победил "Барселону", "Бавария" - "Реал". Результаты матчей Евролиги
Регулярный чемпионат Евролиги начался с сенсационных результатов. "Барселона" проиграла "Жальгирису" 67:74, мадридский "Реал" - мюнхенской "Баварии" 89:97.
Альба (Берлин, Германия) - Панатинаикос (Афины, Греция) 77:87
Монако (Франция) - Милан (Италия) 93:80
Первую половину матча хозяева выиграли 47:26.
Жальгирис (Каунас, Литва) - Барселона (Испания) 74:67
Литовцы выиграли первую половину матча 43:21.
Каталонцы убедительно "взяли" третью четверть 17:7, но это не спасло их от поражения.
Баскония (Виктория, Испания) - Партизан (Белград, Сербия) 88:82
Гости выиграли первую половину матча 38:32.
Бавария (Мюнхен, Германия) - Реал (Мадрид, Испания) 97:89
После 30 минут "Реал" убедительно выигрывал 73:64.
Самый результативный игрок матча защитник "Баварии" Шабазз Напьер (1 сентября перешел из "Милана"), набравший 25 очков.
Маккаби (Тель-Авив, Израиль) - АСВЕЛ (Лион - Виллербан, Франция) 89:82