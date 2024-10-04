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"Жальгирис" победил "Барселону", "Бавария" - "Реал". Результаты матчей Евролиги

время публикации: 04 октября 2024 г., 08:48 | последнее обновление: 04 октября 2024 г., 08:48
"Жальгирис" победил "Барселону", "Бавария" - "Реал". Результаты матчей Евролиги
AP Photo/Ross D. Franklin

Регулярный чемпионат Евролиги начался с сенсационных результатов. "Барселона" проиграла "Жальгирису" 67:74, мадридский "Реал" - мюнхенской "Баварии" 89:97.

Альба (Берлин, Германия) - Панатинаикос (Афины, Греция) 77:87

Монако (Франция) - Милан (Италия) 93:80

Первую половину матча хозяева выиграли 47:26.

Жальгирис (Каунас, Литва) - Барселона (Испания) 74:67

Литовцы выиграли первую половину матча 43:21.

Каталонцы убедительно "взяли" третью четверть 17:7, но это не спасло их от поражения.

Баскония (Виктория, Испания) - Партизан (Белград, Сербия) 88:82

Гости выиграли первую половину матча 38:32.

Бавария (Мюнхен, Германия) - Реал (Мадрид, Испания) 97:89

После 30 минут "Реал" убедительно выигрывал 73:64.

Самый результативный игрок матча защитник "Баварии" Шабазз Напьер (1 сентября перешел из "Милана"), набравший 25 очков.

Маккаби (Тель-Авив, Израиль) - АСВЕЛ (Лион - Виллербан, Франция) 89:82

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