x
04 октября 2024
|
последняя новость: 10:56
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
04 октября 2024
|
04 октября 2024
|
последняя новость: 10:56
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Киевское "Динамо" проиграло. "Галатасарай" не смог победить в Риге. Результаты матчей Лиги Европы

время публикации: 04 октября 2024 г., 09:34 | последнее обновление: 04 октября 2024 г., 09:34
Славия (Прага, Чехия) - Аякс (Амстердам, Нидерланды) 1:1
AP Photo/Petr David Josek

Состоялись матчи второго тура основного этапа Лиги Европы. "Ригас" сыграл вничью с "Галатасараем" 2:2. Киевское "Динамо" проиграло "Хоффенхайму" 0:2.

Олимпиакос (Пирей, Греция) - Спортинг (Брага, Португалия) 3:0

Два мяча забил Аюб эль Кааби, один - Сантьяго Эссе.

Карабах (Азербайджан) - Мальме (Швеция) 1:2

На 15-й минуте Жуниньо вывел хозяев вперед.

Гости ответили двумя точными ударами Эрика Ботхейма.

Реал Сосьедад (Сан-Себастьян, Испания) - Андерлехт (Брюссель, Бельгия) 1:2

Ригас (Латвия) - Галатасарай (Стамбул, Турция) 2:2

На 40-й минуте турки вели в счете 2:0.

Славия (Прага, Чехия) - Аякс (Амстердам, Нидерланды) 1:1

Хоффенхайм (Германия) - Динамо (Киев, Украина) 2:0

Оба мяча забил чешский форвард Адам Гложек (17 июля перешел из "Байера" (Леверкузен)).

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 04 октября 2024

"Тоттенхэм" победил в Венгрии. "Маккаби" проиграл датчанам. Результаты матчей Лиги Европы
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 03 октября 2024

Сенсационные поражения "Реала" и "Баварии". Результаты матчей Лиги чемпионов
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 02 октября 2024

Футбол. Войцех Щенсны возобновил карьеру и будет вратарем "Барселоны"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 02 октября 2024

Лига чемпионов. "Арсенал" победил ПСЖ