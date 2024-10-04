Киевское "Динамо" проиграло. "Галатасарай" не смог победить в Риге. Результаты матчей Лиги Европы
Состоялись матчи второго тура основного этапа Лиги Европы. "Ригас" сыграл вничью с "Галатасараем" 2:2. Киевское "Динамо" проиграло "Хоффенхайму" 0:2.
Олимпиакос (Пирей, Греция) - Спортинг (Брага, Португалия) 3:0
Два мяча забил Аюб эль Кааби, один - Сантьяго Эссе.
Карабах (Азербайджан) - Мальме (Швеция) 1:2
На 15-й минуте Жуниньо вывел хозяев вперед.
Гости ответили двумя точными ударами Эрика Ботхейма.
Реал Сосьедад (Сан-Себастьян, Испания) - Андерлехт (Брюссель, Бельгия) 1:2
Ригас (Латвия) - Галатасарай (Стамбул, Турция) 2:2
На 40-й минуте турки вели в счете 2:0.
Славия (Прага, Чехия) - Аякс (Амстердам, Нидерланды) 1:1
Хоффенхайм (Германия) - Динамо (Киев, Украина) 2:0
Оба мяча забил чешский форвард Адам Гложек (17 июля перешел из "Байера" (Леверкузен)).