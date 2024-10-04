Футбол. Кевин де Брейне и Ромелу Лукаку попросили не вызывать их на матчи Лиги наций
время публикации: 04 октября 2024 г., 15:01 | последнее обновление: 04 октября 2024 г., 15:01
Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско заявил, что Кевин де Брейне и Ромелу Лукаку попросили не вызывать их на матчи группового этапа Лиги наций.
Просьба связана с большими нагрузками в сезоне.
Оба футболиста готовы сыграть в отборочных матчах чемпионата мира.
Сборная Бельгии - соперник израильтян в группе А2 (группа 2 Лиги А).
Бельгийцы победили сборную Израиля 3:1. Ответный матч состоится 17 ноября.
10 октября сборная Израиля сыграет с французами, 14 - с итальянцами.
Бельгийцы 10 октября сыграют с итальянцами, 14 - с французами.
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