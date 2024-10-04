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Футбол. Кевин де Брейне и Ромелу Лукаку попросили не вызывать их на матчи Лиги наций

время публикации: 04 октября 2024 г., 15:01 | последнее обновление: 04 октября 2024 г., 15:01
Футбол. Кевин де Брейне и Ромелу Лукаку попросили не вызывать их на матчи Лиги наций
AP Photo/Frank Augstein

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско заявил, что Кевин де Брейне и Ромелу Лукаку попросили не вызывать их на матчи группового этапа Лиги наций.

Просьба связана с большими нагрузками в сезоне.

Оба футболиста готовы сыграть в отборочных матчах чемпионата мира.

Сборная Бельгии - соперник израильтян в группе А2 (группа 2 Лиги А).

Бельгийцы победили сборную Израиля 3:1. Ответный матч состоится 17 ноября.

10 октября сборная Израиля сыграет с французами, 14 - с итальянцами.

Бельгийцы 10 октября сыграют с итальянцами, 14 - с французами.

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