Футбол. Кевин де Брейне и Ромелу Лукаку попросили не вызывать их на матчи Лиги наций

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско заявил, что Кевин де Брейне и Ромелу Лукаку попросили не вызывать их на матчи группового этапа Лиги наций.

Просьба связана с большими нагрузками в сезоне.

Оба футболиста готовы сыграть в отборочных матчах чемпионата мира.

Сборная Бельгии - соперник израильтян в группе А2 (группа 2 Лиги А).

Бельгийцы победили сборную Израиля 3:1. Ответный матч состоится 17 ноября.

10 октября сборная Израиля сыграет с французами, 14 - с итальянцами.

Бельгийцы 10 октября сыграют с итальянцами, 14 - с французами.