"Тоттенхэм" победил в Венгрии. "Маккаби" проиграл датчанам. Результаты матчей Лиги Европы

Состоялись матчи второго тура основного этапа Лиги Европы. Тель-авивский "Маккаби" проиграл "Мидтьюланду" 0:2.

Ференцварош (Будапешт, Венгрия) - Тоттенхэм (Лондон, Англия) 1:2

Впервые с 2021 года "Тоттенхэм" победил в пяти матчах подряд (во всех турнирах).

Впервые с 2009 года в матче еврокубка в стартовом составе "Тоттенхэма" вышли четыре игрока моложе 20 лет: Мики Мур (17 лет), Арчи Грей (18), Лукас Бергвалл (18) и Уилл Ланкшир (19).

Бергвалл сделал голевую передачу.

Голы в ворота хозяев забили Папе Сарр и Бреннан Джонсон.

На 90-й минуте Барнабас Варга скратил отставание.

Израильский защитник "Ференцвароша" Мухамед Абу Фани отыграл весь матч.

Лацио (Рим, Италия) - Ницца ()Франция) 4:1

Маккаби (Тель-Авив, Израиль) - Мидтьюланд (Дания) 0:2

Матч прошел в Белграде.

На 39-й минуте Араль Симсир сделал простую передачу в центр штрафной. Где находились центральные защитники "Маккаюби" неясно. Два нападающих датчан вышли на вратаря. Бывший форвард молодежной команды "Бенфики" Франкулину Джу открыл счет 0:1.

На 89-й минуте Эдвард Чилуфья удвоил преимущество гостей 0:2.