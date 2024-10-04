"Тоттенхэм" победил в Венгрии. "Маккаби" проиграл датчанам. Результаты матчей Лиги Европы
Состоялись матчи второго тура основного этапа Лиги Европы. Тель-авивский "Маккаби" проиграл "Мидтьюланду" 0:2.
Ференцварош (Будапешт, Венгрия) - Тоттенхэм (Лондон, Англия) 1:2
Впервые с 2021 года "Тоттенхэм" победил в пяти матчах подряд (во всех турнирах).
Впервые с 2009 года в матче еврокубка в стартовом составе "Тоттенхэма" вышли четыре игрока моложе 20 лет: Мики Мур (17 лет), Арчи Грей (18), Лукас Бергвалл (18) и Уилл Ланкшир (19).
Бергвалл сделал голевую передачу.
Голы в ворота хозяев забили Папе Сарр и Бреннан Джонсон.
На 90-й минуте Барнабас Варга скратил отставание.
Израильский защитник "Ференцвароша" Мухамед Абу Фани отыграл весь матч.
Лацио (Рим, Италия) - Ницца ()Франция) 4:1
Маккаби (Тель-Авив, Израиль) - Мидтьюланд (Дания) 0:2
Матч прошел в Белграде.
На 39-й минуте Араль Симсир сделал простую передачу в центр штрафной. Где находились центральные защитники "Маккаюби" неясно. Два нападающих датчан вышли на вратаря. Бывший форвард молодежной команды "Бенфики" Франкулину Джу открыл счет 0:1.
На 89-й минуте Эдвард Чилуфья удвоил преимущество гостей 0:2.