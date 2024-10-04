Лига Европы. Неожиданное поражение "Ромы". "Порту" и "Манчестер Юнайтед" сыграли вничью
время публикации: 04 октября 2024 г., 10:36 | последнее обновление: 04 октября 2024 г., 10:36
Состоялись матчи второго тура основного этапа Лиги Европы. "Рома" в Швеции уступила "Эльфсборгу" 0:1. "Порту" и "Манчестер Юнайтед" сыграли вничью 3:3.
Атлетик (Бильбао, Испания) - АЗ (Алкмаар, Нидерланды) 2:0
Бешикташ (Стамбул, Турция) - Айнтрахт (Фрпанкфурт, Германия) 1:3
Эльфсборг (Швеция) - Рома (Италия) 1:0
На 44-й минуте Майкл Байду реализовал пенальти.
Порту (Португалия) - Манчестер Юнайтед (Англия) 3:3
На 20-й минуте счет был 2:0 в пользу гостей.
На 27-й минуте Пепе сократил отставание. Затем два мяча забил Саму Омородион.
"Красные дьяволы" отыгрались на первой минуте компенсированного времени. Гол забил Гарри Магуайр.
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