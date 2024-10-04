Лига Европы. Неожиданное поражение "Ромы". "Порту" и "Манчестер Юнайтед" сыграли вничью

Состоялись матчи второго тура основного этапа Лиги Европы. "Рома" в Швеции уступила "Эльфсборгу" 0:1. "Порту" и "Манчестер Юнайтед" сыграли вничью 3:3.

Атлетик (Бильбао, Испания) - АЗ (Алкмаар, Нидерланды) 2:0

Бешикташ (Стамбул, Турция) - Айнтрахт (Фрпанкфурт, Германия) 1:3

Эльфсборг (Швеция) - Рома (Италия) 1:0

На 44-й минуте Майкл Байду реализовал пенальти.

Порту (Португалия) - Манчестер Юнайтед (Англия) 3:3

На 20-й минуте счет был 2:0 в пользу гостей.

На 27-й минуте Пепе сократил отставание. Затем два мяча забил Саму Омородион.

"Красные дьяволы" отыгрались на первой минуте компенсированного времени. Гол забил Гарри Магуайр.