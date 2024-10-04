Баскетбол. Роул Элкинс перешел из "Ирони" в "Арис"
время публикации: 04 октября 2024 г., 11:49 | последнее обновление: 04 октября 2024 г., 11:49
Американский форвард Роул Элкинс подписал однолетний контракт с греческим клубом "Арис" (Салоники), сообщает официальный сайт клуба.
В прошлом сезоне американский баскетболист выступал за "Ирони" (Нес-Циона).
Среднестатистические показатели в матчах чемпионата Израиля (15.4 + 5.9 подборов + 4.5 передачи за игру).
В 2018-19 годах Роул Элкинс сыграл 10 матчей за "Чикаго Булз" в регулярном чемпионате НБА.
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