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Баскетбол. Роул Элкинс перешел из "Ирони" в "Арис"

время публикации: 04 октября 2024 г., 11:49 | последнее обновление: 04 октября 2024 г., 11:49
Баскетбол. Роул Элкинс перешел из "Ирони" в "Арис"
AP Photo/Chris Szagola

Американский форвард Роул Элкинс подписал однолетний контракт с греческим клубом "Арис" (Салоники), сообщает официальный сайт клуба.

В прошлом сезоне американский баскетболист выступал за "Ирони" (Нес-Циона).

Среднестатистические показатели в матчах чемпионата Израиля (15.4 + 5.9 подборов + 4.5 передачи за игру).

В 2018-19 годах Роул Элкинс сыграл 10 матчей за "Чикаго Булз" в регулярном чемпионате НБА.

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