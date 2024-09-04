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Футбол. Йонатан Коэн перешел из тель-авивского "Маккаби" в "Мельбурн Сити"

время публикации: 04 сентября 2024 г., 15:36 | последнее обновление: 04 сентября 2024 г., 15:44
Футбол. Йонатан Коэн перешел из тель-авивского "Маккаби" в "Мельбурн Сити"
AP Photo

Полузащитник/ нападающий сборной Израиля Йонатан Коэн на правах свободного агента перешел из тель-авивского "Маккаби" в "Мельбурн Сити", сообщает Ynet.

Срок действия контракта с австралийцами - 1 год.

Йонатан Коэн - воспитанник тель-авивского "Маккаби". Всю карьеру в Израиле он выступал за этот клуб (за исключением нескольких аренд).

В 2021-22 годах он был игроком итальянского клуба "Пиза". .

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