Рекорд Патрика Кейна. Результаты матчей НХЛ

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Летройт" победил "Каролину" 5:3.

Детройт Ред Уингз - Каролина Хурикейнз 5:3

Патрик Кейн в 17-м сезоне забил не менее 20 шайб и обошел Майка Модано. Он стал рекордсменом среди хоккеистов НХЛ, родившихся в США.

Нью-Йорк Айлендерс - Миннесота Уайлд 3:1

"Островитяне" прервали серию из 6 поражений. "Айлендерс" победил "Миннесоту" впервые с декабря 2019 года.