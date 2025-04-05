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Спорт

Рекорд Патрика Кейна. Результаты матчей НХЛ

Хоккей
НХЛ
время публикации: 05 апреля 2025 г., 10:57 | последнее обновление: 05 апреля 2025 г., 10:57
Рекорд Патрика Кейна. Результаты матчей НХЛ
AP Photo/Nick Wass

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Летройт" победил "Каролину" 5:3.

Детройт Ред Уингз - Каролина Хурикейнз 5:3

Патрик Кейн в 17-м сезоне забил не менее 20 шайб и обошел Майка Модано. Он стал рекордсменом среди хоккеистов НХЛ, родившихся в США.

Нью-Йорк Айлендерс - Миннесота Уайлд 3:1

"Островитяне" прервали серию из 6 поражений. "Айлендерс" победил "Миннесоту" впервые с декабря 2019 года.

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