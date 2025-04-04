Тель-авивский "Апоэль" подал заявку на контракт с Евролигой

Тель-авивский "Апоэль" подал заявку на трехлетний контракт с Евролигой, сообщает ONE.

Команда впервые в истории вышла в финал Еврокбка. "Красные" могут получить право выступить в главном еврокубковом турнире (Евролиге) на один сезон, если победят в финале Еврокубка.

Руководство "Апоэля" обратилось к Деяну Бодироге с заявкой на лицензию В.

Владелец клуба увеличил бюджет "Апоэля". В клуб были приглашены известные игроки и тренер Димитрис Итудис.