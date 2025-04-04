Тель-авивский "Апоэль" подал заявку на контракт с Евролигой
время публикации: 04 апреля 2025 г., 18:04 | последнее обновление: 04 апреля 2025 г., 18:04
Тель-авивский "Апоэль" подал заявку на трехлетний контракт с Евролигой, сообщает ONE.
Команда впервые в истории вышла в финал Еврокбка. "Красные" могут получить право выступить в главном еврокубковом турнире (Евролиге) на один сезон, если победят в финале Еврокубка.
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