"Олимпиакос" - единоличный лидер. Результаты матчей Евролиги
время публикации: 05 апреля 2025 г., 07:48 | последнее обновление: 05 апреля 2025 г., 07:48
Завершился тридцать третий тур регулярного чемпионата Евролиги. Лидирует "Олимпиакос" - 23 победы.
22 победы у "Фенербахче", 21 - у "Панатинаикоса", 20 - у "Монако".
"Маккаби" на 16-м месте (11 побед).
Альба (Берлин, Германия) - Олимпиакос (Пирей, Греция) 92:100
Форвард "Олимпиакоса" Алек Петерс набрал 33 очка.
Црвена Звезда (Белград, Сербия) - Анадолу Эфес (Стамбул, Турция) 96:97 (овертайм)
Баскония (Витория, Испания) - АСВЕЛ (Лион-Виллербан, Франция) 111:75
Виртус (Болонья, Италия) - Милан (Италия) 90:70
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