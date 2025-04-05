Дени Авдия установил личный рекорд. "Портленд" проиграл "Чикаго"
время публикации: 05 апреля 2025 г., 08:26 | последнее обновление: 05 апреля 2025 г., 08:26
В матче регулярного чемпионата НБА "Портленд Трэйл Блэйзерс" проиграл "Чикаго Булз" 113:118.
Израильский форвард "Портленда" Дени Авдия установил личный рееорд результативности (37 + 11 подборов + 5 передач) и стал самым результативным игроком матча.
По 31 очку набрали баскетболисты "Чикаго" Никола Вучевич (+ 12 подборов) и Коби Уайт (+ 5 подборов + 7 передач).
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 05 апреля 2025