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Спорт

Дени Авдия установил личный рекорд. "Портленд" проиграл "Чикаго"

Баскетбол
НБА
время публикации: 05 апреля 2025 г., 08:26 | последнее обновление: 05 апреля 2025 г., 08:26
Дени Авдия установил личный рекорд. "Портленд" проиграл "Чикаго"
AP Photo/Melissa Tamez

В матче регулярного чемпионата НБА "Портленд Трэйл Блэйзерс" проиграл "Чикаго Булз" 113:118.

Израильский форвард "Портленда" Дени Авдия установил личный рееорд результативности (37 + 11 подборов + 5 передач) и стал самым результативным игроком матча.

По 31 очку набрали баскетболисты "Чикаго" Никола Вучевич (+ 12 подборов) и Коби Уайт (+ 5 подборов + 7 передач).

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