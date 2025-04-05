Удачный дебют Лева. Хет-трик Демировича. Результаты матчей Бундеслиги

Состоялись матчи двадцать восьмого тура чемпионата Германии. Дортмундская "Боруссия" разгромила "Фрайбург" 4:1.

Лейпциг - Хоффенхайм 3:1

"Лейпциг" одержал первую волевую победу с октября 2024 года.

"Быки" проводили первый матч под руководством Жольта Лева, назначенного главным тренером 30 марта.

Хайденхайм - Байер (Леверкузен) 0:1

Победный гол был забит на первой минуте компенсированного времени. Отличился Эмилиано Буэндия.

"Фармацевты" сокрвтили отставание от "Баварии" до 6 очков.

Фрайбург - Боруссия (Дортмунд) 1:4

В случае победы "Фрайбург" мог войти в лидирующую четверку или вплотную к ней приблизиться. Но команда не смогла победить в пятой игре подряд и остается на седьмом месте.

"Боруссия" поднялась на восьмое место.

Майнц - Хольштайн (Киль) 1:1

Бохум - Штутгарт 0:4

Три мяча забил Эрмедин Демирович. Это его первый хет-трик в 152 матчах Бундеслиги.