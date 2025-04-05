Сенсация чемпионата Испании. "Реал" проиграл "Валенсии". Мамардашвили отразил пенальти

В матче тридцатого тура чемпионата Испании мадридский "Реал" дома сенсационно проиграл "Валенсии" 1:2.

"Реал": Фран Гонсалес, Фран Гарсия (Алаба, 77), Рюдигер, Чуамень, Лукас Васкес (Гюллер, 85), Вальверде, Модрич (Камавинга, 77), Беллингем, Винисиус Жуниор (Эндрик, 77), Мбаппе, Диас (Родриго, 57).

"Валенсия": Мамардашвили, Хесус Васкес, Таррега, Диахаби, Москера, Ааронс (Дуро, 74), Лопес, Герра (Пепелу, 74), Барренечеа, Алмейда (Перес, 74), Садик (Мир, 59).

"Реал" владел громадным преимуществом (65% владения мячом, 21:10 по ударам, 9:2 по точным ударам), но проиграл. Хотя должны быть вопросы к вратарю: два удара в створ, два гола.

"Реал" впервые с января 2019 года проиграл в домашнем матче чемпионата, нанеся более 20 ударов по воротам соперника.

На 13-й минуте Мамардашвили отразил пенальти. Бил Винисиус Жуниор.

На 15-й минуте после подачи углового Мухтар Диахаби головой отправил мяч в сетку 0:1.

На 21-й минуте гол "Реала" был отменен из-за офсайда Мбаппе. На 34-й минуте Мбаппе опасно пробил в дальний угол. Мяч от защитника ушел на угловой. На 36-й минуте Браим Диас нанес удар с линии штрафной. Мамардашвили парировал мяч, летевший под перекладину.

На 50-й минуте после подачи углового Винисиус Жуниор сравнял счет 1:1.

На пятой минуте компенсированного времени гости перехватили мяч в центре поля и провели быструю контратаку. Мир навесил. Уго Дуро головой отправил мяч в сетку 1:2.