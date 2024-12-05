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Спорт

Сенсация чемпионата Испании. Мбаппе не реализовал пенальти. "Реал" проиграл в Бильбао

Футбол
Сенсации
время публикации: 05 декабря 2024 г., 05:45 | последнее обновление: 05 декабря 2024 г., 05:45
Алекс Беренгер открыл счет 1:0
AP Photo/Miguel Oses

В матче девятнадцатого тура чемпионата Испании мадридский "Реал" проиграл "Атлетику" (Бильбао) 1:2.

Статистическое преимущество у "Реала" (64% владения мячом, 10:9 по ударам, 5:3 по точным ударам).

На 13-й минуте Мбаппе забил. Гол не засчитан из-за офсайда.

На 53-й минуте Иньяки Уильямс навесил. Защитники сыграли очень неудачно, помешав Куртуа, который отбил мяч на соперника. Алекс Беренгер открыл счет 1:0.

На 68-й минуте гости могли отыграться, но Мбаппе не реализовал пенальти. Агирресабала парировал мяч. На 78-й минуте Мбаппе пробил из-за пределов штрафной. Вратарь мяч парировал. Беллингем добил мяч в сетку 1:1.

На 80-й минуте защитники "Реала" потеряли мяч. Быстрая атака. Горка Гурусета вышел один на один 2:1.

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