Сенсация чемпионата Испании. Мбаппе не реализовал пенальти. "Реал" проиграл в Бильбао

В матче девятнадцатого тура чемпионата Испании мадридский "Реал" проиграл "Атлетику" (Бильбао) 1:2.

Статистическое преимущество у "Реала" (64% владения мячом, 10:9 по ударам, 5:3 по точным ударам).

На 13-й минуте Мбаппе забил. Гол не засчитан из-за офсайда.

На 53-й минуте Иньяки Уильямс навесил. Защитники сыграли очень неудачно, помешав Куртуа, который отбил мяч на соперника. Алекс Беренгер открыл счет 1:0.

На 68-й минуте гости могли отыграться, но Мбаппе не реализовал пенальти. Агирресабала парировал мяч. На 78-й минуте Мбаппе пробил из-за пределов штрафной. Вратарь мяч парировал. Беллингем добил мяч в сетку 1:1.

На 80-й минуте защитники "Реала" потеряли мяч. Быстрая атака. Горка Гурусета вышел один на один 2:1.