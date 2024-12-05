"Манчестер Сити" прервал "черную серию". Первое поражение Аморима. Рекорд результативности "Челси"
Состоялись матчи четырнадцатого тура чемпионата Англии. "Манчестер Сити" разгромил "Ноттингем Форест" 3:0.
Эвертон (Ливерпуль) - Вулверхэмптон 4:0
Манчестер Сити - Ноттингем Форест 3:0
"Горожане" прервали "черную серию" - она тянулась весь ноябрь - семь матчей (во всех турнирах) без побед.
Ньюкасл - Ливерпуль 3:3
Два мяча забил Мохамед Салах.
Хозяева отыгрались на 90-й минуте.
Саутгемптон - Челси (Лондон) 1:5
В 22 матчах (во всех турнирах) в этом сезоне "Челси" забил 57 голов. 2.6 гола за матч - это клубный рекорд (среднестатистический показатель в одном сезоне).
Арсенал - Манчестер Юнайтед 2:0
Первое поражение "красных дьяволов" под руководством Рубена Аморима и первое поражение команды под руководством Рубена Аморима за год - с декабря 2023 года.
Астон Вилла (Бирмингем) - Брентфрд 3:1