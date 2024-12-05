"Манчестер Сити" прервал "черную серию". Первое поражение Аморима. Рекорд результативности "Челси"

Состоялись матчи четырнадцатого тура чемпионата Англии. "Манчестер Сити" разгромил "Ноттингем Форест" 3:0.

Эвертон (Ливерпуль) - Вулверхэмптон 4:0

Манчестер Сити - Ноттингем Форест 3:0

"Горожане" прервали "черную серию" - она тянулась весь ноябрь - семь матчей (во всех турнирах) без побед.

Ньюкасл - Ливерпуль 3:3

Два мяча забил Мохамед Салах.

Хозяева отыгрались на 90-й минуте.

Саутгемптон - Челси (Лондон) 1:5

В 22 матчах (во всех турнирах) в этом сезоне "Челси" забил 57 голов. 2.6 гола за матч - это клубный рекорд (среднестатистический показатель в одном сезоне).

Арсенал - Манчестер Юнайтед 2:0

Первое поражение "красных дьяволов" под руководством Рубена Аморима и первое поражение команды под руководством Рубена Аморима за год - с декабря 2023 года.

Астон Вилла (Бирмингем) - Брентфрд 3:1