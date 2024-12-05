Еврокубок. "Апоэль" разгромил испанцев
время публикации: 05 декабря 2024 г., 05:23 | последнее обновление: 05 декабря 2024 г., 05:23
В матче десятого тура группового этапа Еврокубка тель-авивский "Апоэль" разгромил "Ховентут" (Бадалона) 95:70.
"Красные" одержали 6 побед и занимают третье место в группе.
После 10 минут 30:23, 20 - 51:35, 30 - 74:54.
Самый результативный игрок матча: защитник испанцев Кассиус Робертсон, набравший 21 очко.
Лучшие в составе "Апоэля": Антонио Блэкни (20 + 2 подбора + 1 перехват) и Патрик Беверли (15 + 3 подбора + 6 передач).
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