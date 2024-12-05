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Спорт

Федерация футбола Турции подала жалобу на футболиста "Маккаби"

Футбол
УЕФА
время публикации: 05 декабря 2024 г., 15:41 | последнее обновление: 05 декабря 2024 г., 15:48
Федерация футбола Турции подала жалобу на футболиста "Маккаби"
AP Photo/Denes Erdos

В матче пятого тура основного этапа Лиги Европы тель-авивский "Маккаби" победил "Бешикташ" 3:1.

Игра по соображениям безопасности была перенесена из Стамбула в Дебрецен, Венгрия.

Федерация футбола Турции подала жалобу в Дисциплинарный комитет УЕФА на игрока "Маккаби" Габи Каниховски.

Празднуя гол, он отдал честь в память о своих друзьях, погибших в войне с террористической группировкой ХАМАС, сообщает Ynet.

Турки усмотрели в этом политическую демонстрацию и передачу послания.

Спорт
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