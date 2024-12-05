Федерация футбола Турции подала жалобу на футболиста "Маккаби"
время публикации: 05 декабря 2024 г., 15:41 | последнее обновление: 05 декабря 2024 г., 15:48
В матче пятого тура основного этапа Лиги Европы тель-авивский "Маккаби" победил "Бешикташ" 3:1.
Игра по соображениям безопасности была перенесена из Стамбула в Дебрецен, Венгрия.
Федерация футбола Турции подала жалобу в Дисциплинарный комитет УЕФА на игрока "Маккаби" Габи Каниховски.
Празднуя гол, он отдал честь в память о своих друзьях, погибших в войне с террористической группировкой ХАМАС, сообщает Ynet.
Турки усмотрели в этом политическую демонстрацию и передачу послания.
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