Федерация футбола Турции подала жалобу на футболиста "Маккаби"

В матче пятого тура основного этапа Лиги Европы тель-авивский "Маккаби" победил "Бешикташ" 3:1.

Игра по соображениям безопасности была перенесена из Стамбула в Дебрецен, Венгрия.

Федерация футбола Турции подала жалобу в Дисциплинарный комитет УЕФА на игрока "Маккаби" Габи Каниховски.

Празднуя гол, он отдал честь в память о своих друзьях, погибших в войне с террористической группировкой ХАМАС, сообщает Ynet.

Турки усмотрели в этом политическую демонстрацию и передачу послания.