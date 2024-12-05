Результаты жеребьевки молодежного чемпионата Европы по футболу
время публикации: 05 декабря 2024 г., 07:02 | последнее обновление: 05 декабря 2024 г., 07:02
Состоялась жеребьевка финальной части молодежного чемпионата Европы по футболу (спортсмены до 21 года).
Финальная часть турнира состоится в 2025 году в Словакии.
Группа А
Словакия, Испания, Италия, Румыния
Группа В
Чехия, Англия, Германия, Словения
Группа С
Португалия, Франция, Польша, Грузия
Группа D
Финляндия, Нидерланды, Украина, Дания.
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