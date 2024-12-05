Результаты жеребьевки молодежного чемпионата Европы по футболу

Состоялась жеребьевка финальной части молодежного чемпионата Европы по футболу (спортсмены до 21 года).

Финальная часть турнира состоится в 2025 году в Словакии.

Группа А

Словакия, Испания, Италия, Румыния

Группа В

Чехия, Англия, Германия, Словения

Группа С

Португалия, Франция, Польша, Грузия

Группа D

Финляндия, Нидерланды, Украина, Дания.