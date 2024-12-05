Чемпионат Англии. Мохамед Салах побил рекорд Уэйна Руни
время публикации: 05 декабря 2024 г., 10:43 | последнее обновление: 05 декабря 2024 г., 10:43
В матче четырнадцатого тура чемпионата Англии "Ливерпуль" сыграл вничью с "Ньюкаслом" 3:3.
Мохамед Салах забил два гола и сделал результативную передачу Кертису Джонсу.
По данным статистического сервиса Squawka, египтянин установил рекорд Премьер-лиги по количеству матчей. в которых он забил хотя бы один гол и сделал результативную передачу.
Таких матчей в активе Мохамеда Салаха 37.
У Уэйна Руни таких игр 36.
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