Чемпионат Англии. Мохамед Салах побил рекорд Уэйна Руни

В матче четырнадцатого тура чемпионата Англии "Ливерпуль" сыграл вничью с "Ньюкаслом" 3:3.

Мохамед Салах забил два гола и сделал результативную передачу Кертису Джонсу.

По данным статистического сервиса Squawka, египтянин установил рекорд Премьер-лиги по количеству матчей. в которых он забил хотя бы один гол и сделал результативную передачу.

Таких матчей в активе Мохамеда Салаха 37.

У Уэйна Руни таких игр 36.