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Спорт

Чемпионат Англии. Мохамед Салах побил рекорд Уэйна Руни

Футбол
Знаменитые спортсмены
время публикации: 05 декабря 2024 г., 10:43 | последнее обновление: 05 декабря 2024 г., 10:43
Чемпионат Англии. Мохамед Салах побил рекорд Уэйна Руни
AP Photo/Ian Hodgson

В матче четырнадцатого тура чемпионата Англии "Ливерпуль" сыграл вничью с "Ньюкаслом" 3:3.

Мохамед Салах забил два гола и сделал результативную передачу Кертису Джонсу.

По данным статистического сервиса Squawka, египтянин установил рекорд Премьер-лиги по количеству матчей. в которых он забил хотя бы один гол и сделал результативную передачу.

Таких матчей в активе Мохамеда Салаха 37.

У Уэйна Руни таких игр 36.

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