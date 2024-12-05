Сенсации Кубка Испании. Защитник отразил пенальти. "Жирона" и "Вильярреал" вылетели

Во втором раунде Кубка Испании выбыли "Жирона" и "Вильярреал", проигравшие представителям низших лиг.

Логроньес - Жирона 0:0 (по пенальти 4:3)

"Логроньес" относительно недавно выступавший в Примеро, докатился до четвертой лиги.

Из забавного. В составе соперников были по одному По Лопесу - вратарь "Жироны", арендованный у "Марселя", и полузащитник "Логроньеса".

В дополнительное время, когда лимит замен был исчерпан, травму получил вратарь "Логроньеса" Кике Ройо, ранее выступавший за "Реал Сосьедад" и "Мальорку". Место в воротах занял 19-летний Поль Арнау, сын бывшего голкипера "Барселоны" Франсеска Арнау. В послематчевой серии он отразил пенальти после удара бывшего форварда "Барселоны" Абеля Руиса.

Понтеведра - Вильярреал 1:0

Лидер четвертого дивизиона сумел обыграть "подводников".

Победный гол на 87-й минуте забил воспитанник "Вальядолида" Дали.