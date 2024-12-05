"Бейтар" забил пять голов. Поражение хайфского "Маккаби"
время публикации: 05 декабря 2024 г., 06:16 | последнее обновление: 05 декабря 2024 г., 06:20
Состоялись матчи двенадцатого тура чемпионата Израиля по футболу. Лидирует беэр-шевский "Апоэль" (27 очков). На 1 очко меньше у "Бейтара".
По итогам тура лидера может обойти тель-авивский "Маккаби".
Ирони (Кирьят-Шмона) - Апоэль (Иерусалим) 2:0
Бейтар (Иерусалим) - Маккаби (Петах-Тиква) 5:0
Все голы были забиты в первом тайме.
По два гола забили Гиль Коэн (8 июля перешел из "Ашдода") и Майрон Джордж. Довершил разгром Силва Каньи-Сукпе.
Маккаби (Хайфа) - Апоэль (Беэр-Шева) 0:2
В конце матча голы забили Кингс Кангва и Элиэль Перец.
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