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Спорт

Результаты жеребьевки клубного чемпионата мира по футболу

Футбол
ФИФА
время публикации: 05 декабря 2024 г., 21:34 | последнее обновление: 05 декабря 2024 г., 21:34
Результаты жеребьевки клубного чемпионата мира по футболу
AP Photo/Rebecca Blackwell

В Майами состоялась жеребьевка клубного чемпионата мира по футболу, который в 2025 году пройдет в новом формате.

Вел церемонию Алессандро дель Пьеро.

32 участника были разделены на 8 групп.

Группа А

Пальмейрас (Бразилия)

Порту (Португалия)

Аль-Ахли (Египет)

Интер Майми (США)

Группа В

ПСЖ (Франция)

Атлетико (Мадрид, Испания)

Ботафого (Бразилия)

Сиэтл Саундерс (США)

Группа С

Бавария (Мюнхен, Германия)

Окленд Сити (Новая Зеландия)

Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес, Аргентина)

Бенфика (Лиссабон, Португалия)

Группа D

Фламенго (Бразилия)

Эсперанс (Тунис)

Челси (Лондон, Англия)

Леон (Мексика)

Группа Е

Ривер Плэйт (Аргентина)

Урава Ред Даймонд (Япония)

Монтеррей (Мексика)

Интер (Милан, Италия)

Группа F

Флуминенсе (Бразилия)

Боруссия (Дортмунд, Германия)

Улсан (Южная Корея)

Мамелоди Сандаун (ЮАР)

Группа G

Манчестер Сити (Англия)

Видад (Касабланка, Марокко)

Аль-Ахли (ОАЭ)

Ювентус (Турин, Италия)

Группа Н

Реал (Мадрид, Испания)

Аль-Хиляль (Саудовская Аравия)

Пачука (Мексика)

Зальцбург (Австрия).

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