Результаты жеребьевки клубного чемпионата мира по футболу
В Майами состоялась жеребьевка клубного чемпионата мира по футболу, который в 2025 году пройдет в новом формате.
Вел церемонию Алессандро дель Пьеро.
32 участника были разделены на 8 групп.
Группа А
Пальмейрас (Бразилия)
Порту (Португалия)
Аль-Ахли (Египет)
Интер Майми (США)
Группа В
ПСЖ (Франция)
Атлетико (Мадрид, Испания)
Ботафого (Бразилия)
Сиэтл Саундерс (США)
Группа С
Бавария (Мюнхен, Германия)
Окленд Сити (Новая Зеландия)
Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес, Аргентина)
Бенфика (Лиссабон, Португалия)
Группа D
Фламенго (Бразилия)
Эсперанс (Тунис)
Челси (Лондон, Англия)
Леон (Мексика)
Группа Е
Ривер Плэйт (Аргентина)
Урава Ред Даймонд (Япония)
Монтеррей (Мексика)
Интер (Милан, Италия)
Группа F
Флуминенсе (Бразилия)
Боруссия (Дортмунд, Германия)
Улсан (Южная Корея)
Мамелоди Сандаун (ЮАР)
Группа G
Манчестер Сити (Англия)
Видад (Касабланка, Марокко)
Аль-Ахли (ОАЭ)
Ювентус (Турин, Италия)
Группа Н
Реал (Мадрид, Испания)
Аль-Хиляль (Саудовская Аравия)
Пачука (Мексика)
Зальцбург (Австрия).