"Реал" проиграл в Турции. Результаты матчей Евролиги
время публикации: 05 февраля 2025 г., 06:24 | последнее обновление: 05 февраля 2025 г., 06:24
Состоялись матчи двадцать пятого тура регулярного чемпионата Евролиги. "Реал" проиграл "Анадолу Эфес" 73:79.
Анадолу Эфес (Стамбул, Турция) - Реавл (Мадрид, Испания) 79:73
Последнюю четверть турки выиграли 23:12.
Жальгирис (Каунас, Литва) - Альба (Берлин, Германия) 73:53
Црвена звезда (Белград, Сербия) - АСВЕЛ (Лион-Виллербан, Франция) 73:66
Панатинаокис (Афины, Греция) - Фенербахче (Стамбул, Турция) 91:90
Бавария (Мюнхен, Германия) - Милан (Италия) 87:70
Третью четверть "Бавария" выиграла 31:19. Вторую половину матча 50:34.
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