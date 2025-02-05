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"Реал" проиграл в Турции. Результаты матчей Евролиги

Баскетбол
время публикации: 05 февраля 2025 г., 06:24 | последнее обновление: 05 февраля 2025 г., 06:24
"Реал" проиграл в Турции. Результаты матчей Евролиги
AP Photo/Annie Rice

Состоялись матчи двадцать пятого тура регулярного чемпионата Евролиги. "Реал" проиграл "Анадолу Эфес" 73:79.

Анадолу Эфес (Стамбул, Турция) - Реавл (Мадрид, Испания) 79:73

Последнюю четверть турки выиграли 23:12.

Жальгирис (Каунас, Литва) - Альба (Берлин, Германия) 73:53

Црвена звезда (Белград, Сербия) - АСВЕЛ (Лион-Виллербан, Франция) 73:66

Панатинаокис (Афины, Греция) - Фенербахче (Стамбул, Турция) 91:90

Бавария (Мюнхен, Германия) - Милан (Италия) 87:70

Третью четверть "Бавария" выиграла 31:19. Вторую половину матча 50:34.

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