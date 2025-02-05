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НБА. Дени Авдия набрал 6 очков. "Портленд" разгромил "Индиану"

Баскетбол
НБА
время публикации: 05 февраля 2025 г., 07:54 | последнее обновление: 05 февраля 2025 г., 07:54
НБА. Дени Авдия набрал 6 очков. "Портленд" разгромил "Индиану"
AP Photo/Amanda Loman

В матче регулярного чемпионата НБА "Портленд Трэйл Блэйзерс" разгромил "Индиану Пэйсерз" 112:89.

Израильский форвард "Портленда" Дени Авдия отыграл 23 минуты 20 секунд (6 + 4 подбора + 1 передача).

"Трэйл Блэйзерс" выиграли пятую игру подряд.

Последний раз "Индиана" побеждала в Портленде в январе 2021 года.

Отличный матч провели лидеры "Портленда" Анферни Симонс (22 +3 подбора + 7 передач), Джерами Грант (20) и Скут Хендерсон (17 + 8 подборов + 5 передач + 1 перехват).

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