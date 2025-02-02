Шутауты Мерилайнена и Недельковича. Результаты матчей НХЛ

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Оттава" разгромила "Миннесоту" 6:0, "Питтсбург" - "Нешвилл" 3:0.

Оттава Сенаторз - Миннесота Уайлд 6:0

По броскам 52:16. Лееви Мерилайнен отразил 16 бросков и сделал третий шутаут в 12 матчах сезона.

4 (1 + 3) очка набрал Джейк Сандерсон.

По 3 (1 + 2) очка набрали Дрейк Батерсон и Тим Штуцле.

"Сенаторы" победили в четвертом матче подряд.

Джош Норрис забил в меньшинстве во второй игре подряд. Второй случай в истории "Оттавы". Первый - Даниэль Альфредссон в 2007 году.

Питтсбург Пингвинз - Нешвилл Прэдейчез 3:0

Алекс Неделькович отразил 25 бросков и совершил первый шутаут в сезоне.

Дантон Хайнен и Венсан Дешарне дебютировали в составе "Пингвинз". Они недавно перешли из "Ванкувер Кэнакс". Хайнен выступал за "Питтсбург" в 2021-23 годах.

Брайан Раст забил 20-ю шайбу в сезоне.Он забил не менее 20 голов в 6-м сезоне подряд.

Тампа-Бей Лайтнингз - Нью-Йорк Айлендерз 2:3 (овертайм)

Тони Деанджело забил на 33-й секунде овертайма.

Вашингтон Кэпиталз - Виннипег Джетс 4:5 (овертайм)

"Виннипег" вел в счете 2:0, 3:1, 4:2.

Три результативные передачи сделал защитник "Вашингтона" Мэтт Рой.

Две шайбы. в том числе победную в овертайме, забил Джош Моррисси.

Александр Овечкин сравнял счет 4:4, забив 877-й гол в НХЛ. В 74 играх против "Виннипег Джетс/ Атланта Трэшерз" он забил 56 голов.

Еврейский защитник "Вашингтона" Джейкоб Чикран отыграл 22 минуты. Показатель 0.

Калгари Флэймз - Детройт Рел Уингз 1:3

"Детройт" победил в пятой игре подряд.

Камерон Тальбот (Детройт) совершил 33 сэйва. В 2019-20 годах он был голкипером "Калгари".