Кикбоксинг. Юлия Сачков и Полина Гроссман стали чемпионками Европы. У израильтян семь медалей

В Греции проходит чемпионат Европы по кикбоксингу (федерация WAKO). Израильтянка Юлия Сачков стала чемпионкой в весовой категории до 52 кг.

Полина Гроссман стала чемпионкой в весовой категории до 70 кг.

Израильтянин Асад Амир (весовая категория до 69 кг) завоевал бронзовую медаль.

В Весовой категории до 75 кг чемпионом стал израильтянин Лоаи Сакас.

Бронзовую медаль завоевала израильтянка Рана Мтанес (весовая категория до 56 кг).

Израильтянин Гай Мор Алон (весовая категория до 60 кг) завоевал бронзовую медаль.

Израильтянин Осайд Йода (весовая категория до 75 кг) завоевал серебряную медаль.