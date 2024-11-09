x
09 ноября 2024
|
последняя новость: 18:09
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
09 ноября 2024
|
09 ноября 2024
|
последняя новость: 18:09
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Кикбоксинг. Юлия Сачков и Полина Гроссман стали чемпионками Европы. У израильтян семь медалей

время публикации: 09 ноября 2024 г., 14:01 | последнее обновление: 09 ноября 2024 г., 14:10
Кикбоксинг. Юлия Сачков и Полина Гроссман стали чемпионками Европы. У израильтян семь медалей
AP Photo/Peter Dejong

В Греции проходит чемпионат Европы по кикбоксингу (федерация WAKO). Израильтянка Юлия Сачков стала чемпионкой в весовой категории до 52 кг.

Полина Гроссман стала чемпионкой в весовой категории до 70 кг.

Израильтянин Асад Амир (весовая категория до 69 кг) завоевал бронзовую медаль.

В Весовой категории до 75 кг чемпионом стал израильтянин Лоаи Сакас.

Бронзовую медаль завоевала израильтянка Рана Мтанес (весовая категория до 56 кг).

Израильтянин Гай Мор Алон (весовая категория до 60 кг) завоевал бронзовую медаль.

Израильтянин Осайд Йода (весовая категория до 75 кг) завоевал серебряную медаль.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 ноября 2024

Бойца из ОАЭ дисквалифицировали и лишили золотой медали за оскорбление израильтянина
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 03 ноября 2024

Молодежный чемпионат мира по джиу-джитсу. Израильтяне завоевали 25 медалей
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 26 октября 2024

Чемпионат мира по джиу-джитсу. Израильтяне завоевали семь медалей
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 26 октября 2024

Чемпионат мира по джиу-джитсу. Саудовский боец напал на израильтянина