Чемпионат мира по самбо. Израильтянки завоевали золотую и бронзовую медали

В Астане проходит чемпионат мира по самбо и боевому самбо.

Израильтянка Шакед Нисимян стала чемпионкой по боевому самбо в весовой категории до 72 кг.

В финале она победила россиянку Яну Полякову.

Израильтянка Элис Шлезингер (весовая категория до 65 кг) завоевала бронзовую медаль.