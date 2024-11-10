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Чемпионат мира по самбо. Израильтянки завоевали золотую и бронзовую медали

время публикации: 10 ноября 2024 г., 21:41 | последнее обновление: 10 ноября 2024 г., 21:41
Чемпионат мира по самбо. Израильтянки завоевали золотую и бронзовую медали
AP Photo/Jeff Chiu

В Астане проходит чемпионат мира по самбо и боевому самбо.

Израильтянка Шакед Нисимян стала чемпионкой по боевому самбо в весовой категории до 72 кг.

В финале она победила россиянку Яну Полякову.

Израильтянка Элис Шлезингер (весовая категория до 65 кг) завоевала бронзовую медаль.

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