Чемпионат мира по самбо. Израильтянки завоевали золотую и бронзовую медали
время публикации: 10 ноября 2024 г., 21:41 | последнее обновление: 10 ноября 2024 г., 21:41
В Астане проходит чемпионат мира по самбо и боевому самбо.
Израильтянка Шакед Нисимян стала чемпионкой по боевому самбо в весовой категории до 72 кг.
В финале она победила россиянку Яну Полякову.
Израильтянка Элис Шлезингер (весовая категория до 65 кг) завоевала бронзовую медаль.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 09 ноября 2024
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 ноября 2024
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 03 ноября 2024