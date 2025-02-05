Израильтянин стал обладателем Суперкубка Болгарии

Обладателем Суперкубка Болгарии стад "Лудогорец", победивший "Ботев" (Пловдив) 3:2.

Израильский полузащитник "Лудогорца" Денни Гроппер вышел в стартовом составе и отыграл 76 мнут.

На 18-й минуте "Лудогорец" мог выйти вперед. Кайо Видаль вышел один на один, но пробил мимо.

Голкипер "Ботева" Ханс Бернат несколько раз выручил свою команду.

На 60-й минуте "Ботев" провел скоростную контратаку, которую завершил ударом низом 20-летний Самуэль Акере 0:1.

Через 6 минут после подачи углового Динис Альмейда сравнял счет 1:1. На 70-й минуте Кайо Видаль навесил. После нескольких рикошетов в штрафной мяч оказался у Якуба Пиотровского, который пробил в ближний угол 2:1.

На 84-й минуте Алекса Мараш дальним ударом сравнял счет 2:2.

Победный гол был забит на второй минуте компенсированного времени. Замкнул навес Ивайло Чочев.