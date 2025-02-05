Двукратный чемпион Израиля по футболу Никита Рукавиця объявил о завершении карьеры
время публикации: 05 февраля 2025 г., 14:13 | последнее обновление: 05 февраля 2025 г., 14:20
37-летний нападающий Никита Рукавиця объявил о завершении карьеры.
Спортсмен родился в Николаеве, Украина.
С 15 лет выступал в Австралии. У него есть австралийское и израильское гражданство.
В 2015-2023 годах он выступал в Израиле. Никита Рукавиця был игроком столичного "Бейтара", хайфского "Маккаби" (двукратный чемпион Израиля), беэр-шевского "Апоэля" (обладатель Кубка Израиля 2022 года).
Нападающий также выступал в чемпионатах Австралии, Нидерландов, Бельгии и Германии.
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