Двукратный чемпион Израиля по футболу Никита Рукавиця объявил о завершении карьеры

37-летний нападающий Никита Рукавиця объявил о завершении карьеры.

Спортсмен родился в Николаеве, Украина.

С 15 лет выступал в Австралии. У него есть австралийское и израильское гражданство.

В 2015-2023 годах он выступал в Израиле. Никита Рукавиця был игроком столичного "Бейтара", хайфского "Маккаби" (двукратный чемпион Израиля), беэр-шевского "Апоэля" (обладатель Кубка Израиля 2022 года).

Нападающий также выступал в чемпионатах Австралии, Нидерландов, Бельгии и Германии.