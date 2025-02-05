Футбол. Сборная России не сыграет на молодежном чемпионате Европы и олимпиаде 2028 года
время публикации: 05 февраля 2025 г., 15:49 | последнее обновление: 05 февраля 2025 г., 15:49
6 февраля в Ньоне состоится жеребьевка отборочного турнира молодежного чемпионата Европы 2027 года.
Сборная России не допущена до участия в отборочном турнире.
Как следствие этого, сборная России не выступит в футбольном турнире олимпиады 2028 года. Молодежный чемпионат Европы 2027 года - отборочный турнир олимпиады 2028 года.
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