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Спорт

Футбол. Сборная России не сыграет на молодежном чемпионате Европы и олимпиаде 2028 года

Футбол
время публикации: 05 февраля 2025 г., 15:49 | последнее обновление: 05 февраля 2025 г., 15:49
Футбол. Сборная России не сыграет на молодежном чемпионате Европы и олимпиаде 2028 года
AP Photo/Aijaz Rahi

6 февраля в Ньоне состоится жеребьевка отборочного турнира молодежного чемпионата Европы 2027 года.

Сборная России не допущена до участия в отборочном турнире.

Как следствие этого, сборная России не выступит в футбольном турнире олимпиады 2028 года. Молодежный чемпионат Европы 2027 года - отборочный турнир олимпиады 2028 года.

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