Футбол. Сборная России не сыграет на молодежном чемпионате Европы и олимпиаде 2028 года

6 февраля в Ньоне состоится жеребьевка отборочного турнира молодежного чемпионата Европы 2027 года.

Сборная России не допущена до участия в отборочном турнире.

Как следствие этого, сборная России не выступит в футбольном турнире олимпиады 2028 года. Молодежный чемпионат Европы 2027 года - отборочный турнир олимпиады 2028 года.