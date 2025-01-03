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Спорт

Умер легендарный полузащитник "Америки", участник двух чемпионатов мира

Футбол
Знаменитые спортсмены
время публикации: 03 января 2025 г., 07:48 | последнее обновление: 03 января 2025 г., 07:57
Умер легендарный полузащитник "Америки", участник двух чемпионатов мира
AP Photo/Eduardo Verdugo

2 января после продолжительной болезни (рак) на 69-м году жизни умер известный мексиканский футболист Кристобаль Ортега, сообщают латиноамериканские футбольные СМИ.

Полузащитник считается одним из величайших игроков в истории клуба "Америка" (Мехико), в котором провел всю карьеру.

Кристобаль Ортега - шестикратный чемпион Мексики, трехкратный обладатель Суперкубка Мексики, трехкратный обладатель Кубка чемпионов КОНКАКАФ, двукратный обладатель Межамериканского кубка.

Он признан лучшим игроком чемпионата Мексики 1982-83 годов.

В составе сборной Мексики Кристобаль Ортега участник чемпионатов мира 1978 и 1986 годов.

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