Умер легендарный полузащитник "Америки", участник двух чемпионатов мира

2 января после продолжительной болезни (рак) на 69-м году жизни умер известный мексиканский футболист Кристобаль Ортега, сообщают латиноамериканские футбольные СМИ.

Полузащитник считается одним из величайших игроков в истории клуба "Америка" (Мехико), в котором провел всю карьеру.

Кристобаль Ортега - шестикратный чемпион Мексики, трехкратный обладатель Суперкубка Мексики, трехкратный обладатель Кубка чемпионов КОНКАКАФ, двукратный обладатель Межамериканского кубка.

Он признан лучшим игроком чемпионата Мексики 1982-83 годов.

В составе сборной Мексики Кристобаль Ортега участник чемпионатов мира 1978 и 1986 годов.