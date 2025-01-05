Победительницей турнира в Брисбене стала Арина Соболенко
время публикации: 05 января 2025 г., 11:51 | последнее обновление: 05 января 2025 г., 11:51
Победительницей теннисного турнира в Брисбене, Австралия, стала первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко.
В финале она победила россиянку Полину Кудерметову4:6, 6:3, 6:1.
Финал продолжался 109 минут.
Выход в финал позволит россиянке подняться со 107-го на 57-е место в рейтинге WTA.
Арина Соболенко выиграла 18-й титул в карьере.
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