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Спорт

Победительницей турнира в Брисбене стала Арина Соболенко

Теннис
время публикации: 05 января 2025 г., 11:51 | последнее обновление: 05 января 2025 г., 11:51
Победительницей турнира в Брисбене стала Арина Соболенко
AP Photo/Pat Hoelscher

Победительницей теннисного турнира в Брисбене, Австралия, стала первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко.

В финале она победила россиянку Полину Кудерметову4:6, 6:3, 6:1.

Финал продолжался 109 минут.

Выход в финал позволит россиянке подняться со 107-го на 57-е место в рейтинге WTA.

Арина Соболенко выиграла 18-й титул в карьере.

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