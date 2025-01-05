53 очка Энтони Эдвардса не спасли "волков". Дебют Кавая Леонарда. Результаты матчей НБА

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА."Миннесота" проиграла "Детройту" 105:119. "Юта" разгромила "Майами" 136:100.

Бруклин Нетс - Филадельфия Сиксерз 94:123

Детройт Пистонз - Миннесота Тимбервулвз 119:105

"Детройт", проваливший прошлый сезон, одержал шестую победу в последних 7 матчах.

Лидер "Миннесоты" Энтони Эдвардс установил личный рекорд - 53 очка в одном матче. В этом матче он забросил 10 трехочковых из 15.

Лидер "Детройта" Кэйд Каннингем набрал 40 очков, сделал 6 подборов и 9 передач. Это его личный рекорд.

Индиана Пэйсерз - Финикс Санз 126:108

Самый результативный игрок матча - лидер "иноходцев" Тайриз Хэллибертон (27 +5 подборов + 8 передач).

Чмкаго Булз - Нью-Йорк Никс 139:126

Перед матчем прошла церемония в честь Деррика Роуза. "Чикаго" вывел номер 1 из обращения.

Центровой "Никс" Карл-Энтони Таунс сделал "дабл-дабл" "40 +" (44 + 16 подборов + 5 Передач).

Два игрока "Чикаго" набрали по 33 очка - Зак Лавин (+ 4 подбора + 7 передач) и Коби Уайт.

Майами Хит - Юта Джаз 100:136

Сан-Антонио Сперз - Денвер Наггетс 111:122 (овертайм)

Основное время завершилось со счетом 108:108.

Лидер "самородков" Никола Йокич был близок к "трипл-даблу" (46 + 9 подборов + 10 передач + 2блок-шота + 2 перехвата).

Голден Стэйт Уорриорз - Мемфис Гризлиз 121:113

На площадку вышли два брата, играющие в разных командах. Защитник "Мемфиса" Кэм Спенсер отыграл 13 минут (7 + 1 подбор + 1 передача). Его старший брат защитник "воинов" Патрик Спенсер отыграл 12 минут (2 + 3 подбора + 2 передачи).

Лос-Анджелес Клипперс - Атланта Хоукс 131:105

Форвард "Клипперс" Кавай Леонард провел первый матч в сезоне. В дебютном матче после восстановления от травмы он отыграл 19 минут 25 секунд (12 + 3 подбора + 1 передача + 1 перехват).