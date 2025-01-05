Теннис. Победительницей турнира в Окленде стала Клара Таусон. Наоми Осака не смогла доиграть финал
время публикации: 05 января 2025 г., 09:57 | последнее обновление: 05 января 2025 г., 09:57
Победительницей теннисного турнира в Окленде, Новая Зеландия, стала датчанка Клара Таусон.
Бывшая первая ракетка мира японка Наоми Осака выиграла первый сет 6:4 и не смогла продолжить матч.
После первого сета на корт был вызван врач.
Наоми Осака впервые вышла в финал после рождения дочки.
Клара Таусон завоевала седьмой трофей в карьере.
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