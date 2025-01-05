Теннис. Победительницей турнира в Окленде стала Клара Таусон. Наоми Осака не смогла доиграть финал

Победительницей теннисного турнира в Окленде, Новая Зеландия, стала датчанка Клара Таусон.

Бывшая первая ракетка мира японка Наоми Осака выиграла первый сет 6:4 и не смогла продолжить матч.

После первого сета на корт был вызван врач.

Наоми Осака впервые вышла в финал после рождения дочки.

Клара Таусон завоевала седьмой трофей в карьере.