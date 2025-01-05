Чемпионат мира по хоккею. Австралийцы отказались проводить турнир из-за участия сборной Израиля

Федерация хоккея Австралии отказалась от организации чемпионата мира по хоккею в дивизионе 2А из-за участия сборной Израиля.

Турнир должен был пройти в Мельбурне 27 апреля – 3 мая.

Австралийская федерация опасается за безопасность турнира и участников.

"Участие сборной Израиля слишком опасно", – считают австралийцы.

Райан О`Хэндли, глава Австралийской федерации хоккея написал, что "антиизраильская активность и протесты в Мельбурне усилились после того, как нам доверили проведение чемпионата".

В документе, который цитируют СМИ, говорится, что полиция считает высокой вероятность инцидентов во время чемпионата и повышение антиизраильской активности".

В чемпионате в дивизионе 2А участвуют сборные Австралии, Бельгии, Израиля, Нидерландов, Сербии и ОАЭ.