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Сенсация молодежного чемпионата мира по хоккею. Канадцы в полуфинал не вышли

Хоккей
Сенсации
время публикации: 03 января 2025 г., 06:18 | последнее обновление: 03 января 2025 г., 06:18
Сенсация молодежного чемпионата мира по хоккею. Канадцы в полуфинал не вышли
AP Photo/Petr David Josek

Определились полуфиналисты молодежного чемпионата мира по хоккею (игроки до 20 лет), который проходит в Канаде.

В полуфинал вышли сборные Швеции, Чехии, США и Финляндии.

Швеция - Латвия 3:2

Во втором периоде две шайбы в ворота шведов забросил Эрикс Матейко (Сент Джон Си Догз).

США - Швейцария 7:2

Три результативные передачи сделал Гэйб Перро (Нью-Йорк Рейнджерс). По две шайбы забросили американцы Джеймс Хагенс (Бостонский университет) и Райан Леонард (Вашингтон Кэпиталз).

Финляндия - Словакия 5:3

3 (2 + 1) очка набрал Йессе Нурми (Лондон Найтс). Две шайбы забросил Расмус Кумпулайнен (Пеликанз, Лахти).

Чехия - Канада 4:3

По броскам 32:26 в пользу канадцев.

За 40 секунд до окончания третьего периода была ничья 3:3.

Численное преимущество реализовал Адам Йечо (Эдмонтон Ойлерз).

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