Сенсация молодежного чемпионата мира по хоккею. Канадцы в полуфинал не вышли
Определились полуфиналисты молодежного чемпионата мира по хоккею (игроки до 20 лет), который проходит в Канаде.
В полуфинал вышли сборные Швеции, Чехии, США и Финляндии.
Швеция - Латвия 3:2
Во втором периоде две шайбы в ворота шведов забросил Эрикс Матейко (Сент Джон Си Догз).
США - Швейцария 7:2
Три результативные передачи сделал Гэйб Перро (Нью-Йорк Рейнджерс). По две шайбы забросили американцы Джеймс Хагенс (Бостонский университет) и Райан Леонард (Вашингтон Кэпиталз).
Финляндия - Словакия 5:3
3 (2 + 1) очка набрал Йессе Нурми (Лондон Найтс). Две шайбы забросил Расмус Кумпулайнен (Пеликанз, Лахти).
Чехия - Канада 4:3
По броскам 32:26 в пользу канадцев.
За 40 секунд до окончания третьего периода была ничья 3:3.
Численное преимущество реализовал Адам Йечо (Эдмонтон Ойлерз).