Молодежный чемпионат мира по хоккею. В финале сыграют сборные США и Финляндии

В финале молодежного чемпионата мира по хоккею (игроки до 20 лет) встретятся сборные США и Финляндии.

Сборная США - действующий чемпион. Год назад в финале в Гетеборге американцы победили шведов.

Финал состоится сегодня в Оттаве.

США - Чехия 4:1

Две голевые передачи сделал Арам Минетян (Бостонский университет).

Швеция - Финляндия 3:4 (овертайм)

На десятой минуте овертайма победную шайбу забил Бенджамин Райтиайнен (Таппара).

Четыре голевые передачи сделал Конста Хелениус (Баффало Сейбрз).

Два гола забил нападающий сборной Швеции Отто Стенберг (Мальме).