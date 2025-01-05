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Молодежный чемпионат мира по хоккею. В финале сыграют сборные США и Финляндии

Хоккей
время публикации: 05 января 2025 г., 08:31 | последнее обновление: 05 января 2025 г., 08:31
Молодежный чемпионат мира по хоккею. В финале сыграют сборные США и Финляндии
AP Photo/Darko Vojinovic

В финале молодежного чемпионата мира по хоккею (игроки до 20 лет) встретятся сборные США и Финляндии.

Сборная США - действующий чемпион. Год назад в финале в Гетеборге американцы победили шведов.

Финал состоится сегодня в Оттаве.

США - Чехия 4:1

Две голевые передачи сделал Арам Минетян (Бостонский университет).

Швеция - Финляндия 3:4 (овертайм)

На десятой минуте овертайма победную шайбу забил Бенджамин Райтиайнен (Таппара).

Четыре голевые передачи сделал Конста Хелениус (Баффало Сейбрз).

Два гола забил нападающий сборной Швеции Отто Стенберг (Мальме).

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