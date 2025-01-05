Молодежный чемпионат мира по хоккею. В финале сыграют сборные США и Финляндии
время публикации: 05 января 2025 г., 08:31 | последнее обновление: 05 января 2025 г., 08:31
В финале молодежного чемпионата мира по хоккею (игроки до 20 лет) встретятся сборные США и Финляндии.
Сборная США - действующий чемпион. Год назад в финале в Гетеборге американцы победили шведов.
Финал состоится сегодня в Оттаве.
США - Чехия 4:1
Две голевые передачи сделал Арам Минетян (Бостонский университет).
Швеция - Финляндия 3:4 (овертайм)
На десятой минуте овертайма победную шайбу забил Бенджамин Райтиайнен (Таппара).
Четыре голевые передачи сделал Конста Хелениус (Баффало Сейбрз).
Два гола забил нападающий сборной Швеции Отто Стенберг (Мальме).
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