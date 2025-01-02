Молодежный чемпионат мира по хоккею. Сборная Казахстана вылетела из элитного дивизиона
время публикации: 02 января 2025 г., 21:10 | последнее обновление: 02 января 2025 г., 21:10
В Оттаве продолжается молодежный чемпионат мира по хоккею (Игроки до 20 лет).
В матче за выживание встретились команды, занявшие последние места в группах. Немцы одержали волевую победу над сборной Казахстана 4:3 и сохранили место в элитном дивизионе.
По броскам 31:22 в пользу сборной Казахстана.
Во втором периоде команда Казахстана вела в счете 3:1.
Немцы отыгрались до второго перерыва. На 45-й минуте Юлиус Шумпф (Монктон Уайлдкэтс) забросил победную шайбу. Он в этом матче набрал 3 (1 +2) очка.
Две шайбы забил Максим Шафер (Айсбарен Берлин).
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