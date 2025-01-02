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Спорт

Молодежный чемпионат мира по хоккею. Сборная Казахстана вылетела из элитного дивизиона

Хоккей
время публикации: 02 января 2025 г., 21:10 | последнее обновление: 02 января 2025 г., 21:10
Молодежный чемпионат мира по хоккею. Сборная Казахстана вылетела из элитного дивизиона
AP Photo/Darko Vojinovic

В Оттаве продолжается молодежный чемпионат мира по хоккею (Игроки до 20 лет).

В матче за выживание встретились команды, занявшие последние места в группах. Немцы одержали волевую победу над сборной Казахстана 4:3 и сохранили место в элитном дивизионе.

По броскам 31:22 в пользу сборной Казахстана.

Во втором периоде команда Казахстана вела в счете 3:1.

Немцы отыгрались до второго перерыва. На 45-й минуте Юлиус Шумпф (Монктон Уайлдкэтс) забросил победную шайбу. Он в этом матче набрал 3 (1 +2) очка.

Две шайбы забил Максим Шафер (Айсбарен Берлин).

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