Молодежный чемпионат мира по хоккею. Полуфинальные пары

4 января состоятся полуфинальные матчи молодежного чемпионата мира по хоккею (игроки до 20 лет), который проходит в Оттаве.

В полуфиналах сыграют:

Швеция - Финляндия

Чехия - США.

Финал и матч за третье место состоятся 5 января.