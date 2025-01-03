Молодежный чемпионат мира по хоккею. Полуфинальные пары
время публикации: 03 января 2025 г., 08:39 | последнее обновление: 03 января 2025 г., 08:39
4 января состоятся полуфинальные матчи молодежного чемпионата мира по хоккею (игроки до 20 лет), который проходит в Оттаве.
В полуфиналах сыграют:
Швеция - Финляндия
Чехия - США.
Финал и матч за третье место состоятся 5 января.
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