Победы лидеров. Результаты матчей чемпионата Израиля по футболу

Состоялись матчи семнадцатого тура чемпионата Израиля по футболу. Лидирует "Апоэль" (Беэр-Шева), набравший 38 очков. На 1 очко меньше у тель-авивского "Маккаби".

Маккаби (Тель-Авив) - Ашдод 5:1

На 59-й минуте в счете вели гости. Гол забил Рой Леви.

Два гола забил Дор Перец. По разу отличились Ошер Давида, Эран Заави и Уроженец Ашдода Дор Турджеман, заменивший Эрана Заави.

Бней Сахнин - Ирони (Тверия) 0:0

Апоэль (Хадера) - Апоэль (Беэр-Шева) 1:2

Аутсайдер (последнее место в Лиге Аль) принимал лмдера.

Голы в ворота хозяев забили Алон Турджеман (7-й гол в 16 матчах чемпионата) и Ки нгс Кангва. Замбийский полузащитник забил во втором матче подряд. 7 голов в 17 матчах чемпионата.

В компенсированное время Омер Сеньор (12 сентября перешел из тель-авивского "Апоэля") сократил отставание.